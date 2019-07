Lebbeke viert Vlaamse Feestdag met familienamiddag en muziek Nele Dooms

01 juli 2019

10u54 0 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke pakt naar aanleiding van de nakende Vlaamse Feestdag op zaterdag 6 juli uit met “Lebbeke Feest!”. Het programma omvat onder andere een familienamiddag en live muziek. Place to be is de zomerbar Santéboetiek in de tuin van het gemeentehuis.

“We starten met een familienamiddag en na het optreden van Blue Tone Lypps in de zomerbar van Santéboetik, gaan we over naar het avondprogramma”, schetst schepen van cultuur Maria Van Keer (CD&V). “De hele namiddag en avond verzorgt ZVC ’t Voetlicht de toog. Wie honger heeft, kan langsgaan bij één van de foodtrucks: het Smulkotje voor hamburgers, Foodz by Els voor pasta’s en ‘t Snoeperke voor artisanaal ijs en waterijsjes. Nieuw dit jaar is ook de gezellige loungetent die door de gemeente aangekocht werd. Die biedt plaats aan een veertigtal personen.”

Lebbeke Feest! start om 15 uur met een optreden van Zannemie en de Bende tijdens de Familienamiddag. Om 17 uur staat Blue Tone Lypps op het podium. Om 18.40 uur speelt de Muziekkapel van Chiro Krikojo. Na toespraken van burgemeester Raf De Wolf en schepen Maria Van Keer om 19 uur, start de avondprogrammatie. Om 19.30 uur staat daarvoor Garry Hagger “Jukebox XL” op de affiche. Om 22 uur is het de beurt aan Rok ‘n Lol.