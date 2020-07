Lebbeke schaft kermissen en activiteiten af voor maand augustus na nieuwe stijging van coronagevallen Koen Baten

28 juli 2020

15u30 0 Lebbeke De afgelopen dagen werden er in Lebbeke zes besmettingen vastgesteld met bewoners die het coronavirus hebben. Hiermee komt de gemeente boven de alarmdrempel en worden er extra maatregelen genomen door de burgemeester. Onder meer Kermissen en rommelmarkten worden afgeschaft al zeker tot eind augustus.

De beslissing werd vandaag genomen door het gemeentebestuur van Lebbeke en gaat onmiddellijk in. Naast de kermissen en rommelmarkten mogen ook braderieën met alle randactiviteiten niet meer doorgaan. Het mondmasker wordt verplicht wanneer je eten gaat afhalen.

Ook voor de sportwedstrijden worden er maatregelen genomen. Deze mogen enkel nog doorgaan zonder publiek. Voor wielerwedstrijden is dit geen publiek in aankomst en vertrekzone. Er mogen maximum vijf personen aan een tafel zitten in de restaurants, kinderen jonger dan twaalf worden niet meegeteld.

De maatregelen zijn van kracht tot 31 augustus 2020. De politie zal er op toezien dat alles veilig verloopt.