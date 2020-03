Lebbeke helpt: gemeente start platform om hulpvragen te matchen met vrijwilligers Nele Dooms

17 maart 2020

15u49 4 Lebbeke Het gemeentebestuur van Lebbeke start een platform om hulpvragen van inwoners te matchen met vrijwilligers die daaraan tegemoet kunnen komen. Alles wordt gebundeld via de website www.lebbeke.be/lebbeke-helpt.

“Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen elkaar in deze dagen van coronacrisis willen helpen”, zegt schepen Mike Torck (Groen). “Als gemeente willen we hier ook ons steentje aan bijdragen. We hebben samen met Give A Day, bekend van het VTM-programma Make Belgium Great Alain, een platform opgestart om hulpvragen te matchen met vrijwilligers.”

Wie hulp nodig heeft, bijvoorbeeld bij boodschappen, kan dat aan de gemeente laten weten. Daarvoor kan een formulier ingevuld worden op de gemeentelijke website of kunnen inwoners bellen naar 052/46.82.18. Wie wil helpen, kan zich dan weer registreren als vrijwilliger. De gemeente brengt de twee met elkaar in contact.