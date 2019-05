Lebbeke Bruist vzw lanceert Santéboetik: hele zomer ambiance in tuin Galerij De Fontein Nele Dooms

29 mei 2019

09u51 0 Lebbeke vzw Lebbeke Bruist tovert, in samenwerking met gemeentebestuur, de tuin van het gemeentehuis en Galerij De Fontein deze zomer om tot Santéboetiek. Met de hulp van tal van verenigingen zal daar een zomer lang vanalles te doen zijn, van live optredens over comedy tot kinderanimatie. Er is zelfs een nieuw bier voor gebrouwen.

Het Lebbeekse gemeentebestuur wil er graag een bruisende zomer van maken en vroeg de vzw Lebbeke Bruist!, die voorbije jaren onder andere al heel wat edities van Parochierock organiseerde, om hulp. De bedoeling is om het terrein tussen de achterzijde van het gemeentehuis en de Laurierstraat om te bouwen tot een zomerse site. Hier organiseerde de Jeugdraad vorige zomer al enkele keren een popup-zomerbar, maar Lebbeke Bruist! wil het deze zomer veel grootser aanpakken. Ook een animatieprogramma voor jong en oud hoort daar bij. Het gemeentebestuur biedt logistieke en financiële steun. Medewerking voor Santéboetik is er ook van middenstand en horeca. Twintig lokale ondernemers en handelaars steunen financieel het initiatief.

Santéboetik zal toegankelijk zijn via de Laurierstraat 4. De programmatie proberen de organisatoren zo breed mogelijk te houden. “Tussen 21 juni en 15 september zal de bar 35 dagen geopend zijn voor het publiek”, zegt Joachim Tirez. “We plannen dan verschillende evenementen.” Voor kinderen is er een speelhoek in de tuin en er worden verschillende kindernamiddagen gepland. Voor muziekliefhebbers zijn er live optredens met onder andere Muffler, Erik Melaerts en Ben Crabé en Silke van The Voice, maar er komen ook rustige cafémomenten waarbij bezoekers een kaartje kunnen leggen of met een pitjesbak spelen. Op donderdagen 25 juli en 22 augustus zal er een after work plaatsvinden. Dan tekent DJ Rommelmarkt present.

Voor de gelegenheid hebben de initiatiefnemers zelfs een eigen bier gebrouwen, dat naast allerlei cocktails een plaats op de kaart krijgt. “Het is een blond bier, dat de naam Destereir krijgt”,klinkt het. “Om dit te brouwen hebben we ons gebaseerd op een uniek Lebbeekse recept van vier hobbybrouwers die in wijngilde ‘t Vaatje de knepen van het vak leerden. Hopelijk kunnen we er deze zomer veel dorstige kelen mee laven.”

Verenigingen gezocht

Om Santéboetik draaiende te houden, wil Lebbeke Bruist! beroep doen op 25 Lebbeekse verenigingen. “De woensdagen blijven in handen van de Jeugdraad, maar voor de andere dagen rekenen we op plaatselijke verenigingen om de bar open te houden”, zegt Tirez. “Op die manier kunnen ze, met de opbrengst van de drankverkoop, hun kas spijzen. Wie interesse heeft om hier aan mee te werken, kan zijn kandidatuur stellen bij het gemeentebestuur die de verschillende data zal toewijzen. De verenigingen dragen hierbij zelf geen kosten en hoeven nagenoeg geen voorbereidingen te treffen. Het programma, de infrastructuur en de dranken worden voor hun voorzien.”

Santéboetik opent voor het eerst op vrijdag 21 juni vanaf 21 uur. De officiële openingsparty is voorzien op zaterdag 22 juni om 20 uur, met een live optreden van Eddy Aelbrecht & co. Info: www.santeboetik.be of de facebookpagina van santéboetik.