Lebbeke behoudt ijspiste, maar er komen wel extra maatregelen tegen overlast Nele Dooms

13 juni 2019

12u31 0 Lebbeke Er zal ook de komende jaren tijdens de eindejaarsperiode nog geschaatst kunnen worden op de Grote Plaats in Lebbeke. De toekomst van de ijspiste werd geëvalueerd en het nieuwe schepencollege heeft beslist het initiatief voort te zetten. Wel komen er enkele aanpassingen om overlast voor de buurt in te dijken: meer politiepatrouilles, geen kermiskramen en sluiting rond middernacht.

De West-Vlaamse stad Brugge mag dan net beslist hebben om haar jaarlijkse ijspiste op de Markt te schrappen wegens te energieverslindend en een duurzamer alternatief te voorzien op het Minnewater, in Lebbeke denken ze niet aan stopzetten van het jaarlijkse schaatsplezier. Al meer dan tien jaar kan er in Lebbeke elke eindejaarsperiode geschaatst worden op de Grote Plaats. Met de start van een nieuwe legislatuur dit jaar, met een nieuwe meerderheidscoalitie van N-VA, CD&V, sp.a en Groen, werd het evenement wel geëvalueerd.

“Maar er is beslist om de ijspiste te behouden”, verzekert burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Lebbeke heeft een goede samenwerking met een firma die kosten en de uitbating van de ijspiste op zich neemt. De gemeente hoeft alleen een grote overkapping te voorzien, zodat schaatsplezier ook bij regenweer gegarandeerd kan blijven. Die overkapping zorgt er overigens ook voor dat er wat minder energie nodig is om de ijspiste bevroren te houden als het warmer weer zou zijn of het regent. We weten dat ijspistes veel energie kunnen vreten, maar op den duur kan je elk evenement dat je organiseert in vraag stellen. Er is altijd wel een belasting voor het milieu. Lebbeke probeerde jaren geleden al eens een duurzamer alternatief met kunststof platen, maar dat viel allesbehalve in goede aarde bij de schaatsers. Dergelijke ingrepen bieden niet het nodige schaatsplezier.”

Extra maatregelen

Het gemeentebestuur neemt dit jaar wel extra maatregelen tegen overlast. Als de ijspiste op de Grote Plaats open is, durfden er de voorbije jaren al wel eens klachten in verband met onder andere lawaai-overlast komen. “Daarom vervroegen we het sluitingsuur naar rond middernacht”, zegt De Wolf. “We vragen de politie om ook wat vaker te passeren. De kermiskramen aan de overkant van de ijspiste zullen er niet meer staan. Dat zal ook al voorkomen dat jongeren daar te veel samen troepen.”

Randanimatie blijft wel voorzien, maar de gemeente schroeft het budget terug van 65.000 naar 50.000 euro. Voortaan zullen overigens meer verenigingen kans maken om de chalets in het Kerstdorp aan de ijspiste uit te baten. “De voorbije jaren was die uitbating toegewezen aan steeds dezelfde vijf verenigingen”, zegt De Wolf. “We willen dat nu opentrekken naar alle geïnteresseerden. Elke vereniging kan zich kandidaat stellen voor de uitbating van een chalet om zo een centje bij te verdienen voor hun werking.”