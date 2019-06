Laatste week voor Krista na 23 jaar achter de toog van café Den Dikken Eik: “Ik ga straks een hele week lopen huilen” Nele Dooms

26 juni 2019

09u28 0 Lebbeke “De Laatste Week van Krista”. Met die feestweek neemt Krista De Clercq (59) afscheid van haar café Den Dikken Eik. Liefst 23 jaar stond ze er achter de toog. “Het is geen geheim dat ik dit heel hart ga missen”, zegt ze. “Ik denk dat ik volgende week alle dagen ga huilen.”

Ze was niet eens afkomstig van Wieze, Krista De Clercq. 23 jaar geleden kwam ze in het dorp vanuit het verre Ressegem aangewaaid, maar slaagde erin volledig te integreren. “Het was altijd al mijn droom geweest om een klein cafeetje op den buiten te beginnen”, vertelt de cafébazin. “In Wieze vond ik wat ik zocht, nadat ik in de Streekkrant een advertentie zag staan. Al stelde deze café, in de schaduw van de kerk, op dat ogenblik niet veel voor. Er was een jeugdclub actief, maar veel bewoog er niet. En de jaren voordien was de zaak van de ene in andere handen gegaan, telkens voor een paar maanden, hooguit eens een half jaar. Iedereen lachte me uit toen ik mijn café opende, in de zin van ‘hoe lang gaat zij het uithouden’.”

Maar kijk, Krista bouwde Den Dikken Eik uit tot meer dan een vaste waarde in het dorp. Het is één van de best draaiende cafés in Wieze en omstreken. “Dat bereik je niet zomaar”, benadrukt ze. “Jarenlang heb ik van ‘s morgens vroeg tot ‘s nachts gewerkt. Zeker in de zomer, als het terras ook nog eens vol zit en veel fietstoeristen passeren. Een goed draaiende café bereik je met regelmaat: altijd open zijn. En altijd vriendelijk zijn natuurlijk!”

Hard werken

Krista heeft ondertussen tal van vaste klanten. “Ik kende niemand toen ik de café hier opende”, zegt ze. “Nu ken ik iedereen. Ik heb me nooit een seconde beklaagd dat ik die stap zette. En ik heb ook nooit tegen mijn goesting gewerkt. Ik ga ze missen, mijn klanten, én het werken. Het zal vanaf volgende week serieus wennen zijn en ik zal mijn draai moeten zoeken, want ik heb de voorbije jaren al mijn beschikbare tijd aan de café gegeven. Ik denk dat ik eerst een hele week ga lopen wenen.”

Het is voor haar partner Fred Lambrecht dat Krista afscheid neemt van Den Dikken Eik. “Die is al elf jaar met pensioen en het wordt tijd dat we samen wat van het leven gaan genieten”, zegt ze. “Hij vroeg me te stoppen met de café zodat we samen wat dingen zouden kunnen doen. Hij heeft gelijk. Maar eerst geef ik er nog een ferme lap op met een afscheidsweek voor het doek valt.”

Den Dikken Eik komt vervolgens in handen van Conny Spaerkeer, nota bene buurvrouw van Krista. “Ik dacht er al een tijd aan om een café open te houden”, zegt Spaerkeer. “Maar ik moest de juiste zaak vinden: kleinschalig en gezellig, met de allure van een typische bruine kroeg. De kans om Den Dikken Eik over te nemen kon ik dus niet laten liggen. Ik ga er met volle goesting tegenaan.”

Krista is er alvast gerust in. “Conny loopt al een paar weken mee en ik heb er vertrouwen in dat ze het goed zal doen”, zegt ze. “Ik had keuze uit verschillende kandidaten en ik denk dat zij de beste is. Ik heb hier van nul moeten starten, maar Conny kan beginnen met een goed draaiende zaak. Dat is al een flinke voorsprong.”

Tijdens de “Laatste Week van Krista” staan onder andere nog een bakschieting op donderdag 27 juni, een mega bingo op vrijdag 28 juni en een Oldtimerrit door Wieze op zaterdag 29 juni op de agenda. Het avondprogramma die zaterdag bestaat uit verschillende live optredens met onder andere Golden Green. Iedereen is welkom.