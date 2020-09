Laatste Fontein-avond verhuist naar CC De Biekorf Nele Dooms

24 september 2020

17u12 0 Lebbeke Lebbeke is op vrijdag 25 september toe aan haar laatste Fontein-avond. Door het slechtere weer zal die echter niet in de tuin van Galerie De Fontein plaatsvinden, maar in CC De Biekorf.

De Cultuurdienst heeft de Fontein-avonden in het leven geroepen om het in Lebbeke ondanks de coronacrisis toch nog wat te laten nazomeren en de inwoners wat activiteit aan te bieden. Vijf Fontein-avonden werden geprogrammeerd met telkens een live optreden in de tuin achter het gemeentehuis. Voor de laatste Fontein-avond is een optreden van Filip Bollaert en gitarist Eric Melaerts voorzien. De ambiancebeesten bij uitstek brengen klassieke hits en vergeten pareltjes.

Door het slechte weer zal dit optreden echter niet in openlucht plaatsvinden. Het gebeuren verhuist naar CC De Biekorf. De deuren openen daar om 19 uur, het optreden start om 20 uur. In de Podiumzaal is meer ruimte beschikbaar dan in de tuin van De Fontein, zodat er meer volk kan komen. Reserveren is wel nodig en dat kan via www.ccdebiekorf.be of 052/46 82 79. De avond is gratis.