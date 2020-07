Laatste fase voor heraanleg dorpskern begonnen: tegen oktober moet project helemaal klaar zijn Nele Dooms

06 juli 2020

17u48 0 Denderbelle De heraanleg van de dorpskern van Denderbelle is in de laatste fase van het project aanbeland. Tegen oktober moet de vernieuwing volledig rond zijn.

De wegen- en rioleringswerken voor een heropwaardering van de dorpskern in Denderbelle werden begin 2019 opgestart. De make-over moet ook zorgen voor een veiligere verkeerssituatie in het hart van de Lebbeekse deelgemeente. Werklui pakten achtereenvolgens verschillende straten in het centrum aan. Aan de kerk is onder andere en verkeersvrij vertoefplateau voorzien. En het Dorp werd deels aangelegd in gebakken straatstenen en platines. De achterzijde van de kerk kreeg parkeerplaatsen.

Nu de dorpskern zo goed als volledig vernieuwd is, zijn de werken in de Kapellestraat aangevat. Het kruispunt met de Molenveldstraat en Klein Gent zal net na het bouwverlof worden heraangelegd. Nadien is het laatste deel van de Kapellestraat tot huisnummer 72 richting Wieze aan de beurt.

“De einddatum van oktober is iets later dan aanvankelijk voorzien, maar dat komt omdat we ook de heraanleg van de Kramwegel toegevoegd hebben aan het project”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Er zijn ook extra rioleringswerken gebeurd, omdat bleek dat vele rioleringen niet meer in goede staat waren. En dan was er nog de coronacrisis.”

De kostprijs van deze dorpsheraanleg loopt op tot zo’n 4.000.000 euro. Een groot deel ervan is gesubsidieerd. De gemeente zelf moet 1.500.000 euro ophoesten. Na dit project heeft het gemeentebestuur bovendien nog plannen om ook de rest van de Kapellestraat, tussen huisnummer 72 en het kruispunt van Hoogstraat en Kloosterstraat, te vernieuwen.