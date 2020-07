Kunstraad zoekt deelnemers aan kunstbiënnale Nele Dooms

16 juli 2020

17u20 1 Lebbeke De Kunstraad en de cultuurraad van Lebbeke gaan op zoek naar deelnemers aan de kunstbiënnale. Die zal in het najaar voor de vierde keer plaatsvinden.

De kunstbiënnale in Lebbeke geeft telkens verschillende kunstenaars uit de gemeente de kans om hun werk te tonen aan het grote publiek. Kunstraad en cultuurdienst plannen de groepstentoonstelling dit jaar in oktober. Alle kunstenaars en creatievelingen van Lebbeke, Wieze en Denderbelle kunnen deelnemen.

Iedere kunstenaar mag maximaal vijf kunstwerken indienen. De onderwerpen zijn vrij en alle materialen en technieken voor beeldende kunsten zijn toegestaan. Een deskundige jury buigt zich in twee selectierondes over de ingediende werken. De tentoonstelling zelf vindt uiteindelijk plaats in Galerie De Fontein, zowel buiten als binnen.

De officiële opening zal plaatsvinden op vrijdag 23 oktober. De expo zal vervolgens toegankelijk blijven tot 8 november. Geïnteresseerde kunstenaars kunnen zich inschrijven tot 31 augustus bij de cultuurdienst van Lebbeke.