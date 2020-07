Kunstraad zoekt creatievelingen om steegjes op te smukken Nele Dooms

14 juli 2020

14u46 0 Lebbeke De Kunstraad van Lebbeke gaat op zoek naar kunstenaars en creatievelingen voor een nieuw project. Kunst in ‘t Steegje zal in het voorjaar 2021 plaatsvinden.

Met “Kunst in ‘t Steegje” wil de Kunstraad, in samenwerking met de Cultuurdienst van Lebbeke, kleur brengen in steegjes in de gemeente. De organisatoren zoeken kunstenaars of creatievelingen die een muur of deel van de ondergrond van een steegje willen bewerken. Tegelijk worden ook eigenaars van muren of omheiningen die aan een steegje grenzen gezocht. Zij kunnen een deel van hun eigendom ter beschikking stellen van de kunstenaars.

Kunst in ‘t Steegje moet in de eerste helft van volgend jaar vorm krijgen. Inschrijven om mee te doen aan dit project kan tot eind oktober. Info: cultuurdienst@lebbeke.be of 052/46.82.79.