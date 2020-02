KSA nodigt uit op vriendjesdag Nele Dooms

17 februari 2020

14u45 0 Lebbeke De KSA Flambouw van Lebbeke organiseert op zaterdag 22 februari haar jaarlijkse vriendjesdag. Daarmee wil de jeugdvereniging zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om de werking eens uit te proberen.

“Op deze dag nemen de jongens die al lid zijn al hun vriendjes mee en zijn er dus enorm veel nieuwe toffe kerels”, zegt Joppe Leybaert van KSA Flambouw. “Elke jongen tussen de 5 en 16 jaar is welkom op ons plein in de Rossevaalstraat. De meisjes verwijzen we vriendelijk door naar onze buurmeisjes van KSA Heizijde. We hopen met onze vriendjesdag nieuwe leden aan te trekken die we de tijd van hun leven zullen geven. KSA schept onverbrekelijke vriendschapsbanden. De vriendjesdag start om 14 uur en duurt tot 17 uur. De leiders voorzien een hele namiddag allemaal leuke spelletjes. Info: 0476/05.56.69.