KSA Flambouw stampt pastarestaurant met koerierdienst uit de grond Nele Dooms

07 juli 2020

14u33 2 Lebbeke De KSA Flambouw van Lebbeke mikt op een alternatief concept om toch geld bij elkaar te krijgen voor het jaarlijkse zomerkamp. Dat wordt een pastarestaurant KSArbonara mét koerierdienst.

Normaal gezien organiseert KSA Flambouw jaarlijks een barbecue om de kas te spijzen. Maar door de coronacrisis is dat deze keer niet mogelijk. Toch wil de jeugdvereniging geld in het laatje krijgen, want dat is nodig om het bivak mee te financieren. “Om toch voldoende inkomsten te ontvangen om ons kamp te financieren, hebben we een origineel concept op poten gezet”, zegt Joppe Leybaert van KSA Flambouw. “We stampen een pastarestaurant uit de grond.”

Leiding en kookploeg worden voor één dag koks van dienst en om contacten te beperken worden de maaltijden aan huis geleverd. “We hebben onze eigen koeriers die overheerlijke pasta overal in Lebbeke rondbrengen”, zegt Leybaert.

De ‘Pasta KSArbonara’ vindt plaats op zaterdag 25 juli. Bestellen kan tot 18 juli. Naast een koerierdienst aan huis, is ook afhalen aan parochiezaal Heidehof, aan de Heizijdestraat in Lebbeke mogelijk. Pasta serveren gebeurt tussen 11.30 en 14 uur en tussen 16.30 en 21 uur. Info: www.online-eetfestijn.be/ksa.