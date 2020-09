KSA Flambouw en KSA Heizijde trappen nieuw werkjaar af en iedereen kan komen meespelen Nele Dooms

17 september 2020

15u10 1 Lebbeke De jongens van KSA Flambouw en meisjes van KSA Heizijde in Lebbeke trappen aanstaande zaterdag 19 september hun nieuw werkjaar af. Alle kinderen die bij de jeugdbeweging willen aansluiten, zijn welkom.

De startdag om het nieuwe jaar af te trappen is voor KSA Flambouw en KSA Heizijde een jaarlijkse traditie. “Bij ons kunnen jongens tussen 5 en 16 jaar oud terecht”, zegt Evert Van Ransbeeck. “Wie graag buiten speelt, kampen bouwt en nieuwe vriendjes maakt, is bij ons aan het goede adres. De startdag is het ideale moment om het eens te proberen en kennis te maken met onze werking.”

Hetzelfde geldt voor meisjes vanaf 5 jaar. Zij kunnen aansluiten bij KSA Heizijde. Beide KSA’s hebben hun thuis op een terrein aan de Rossevaalstraat in Lebbeke. De startdag zaterdag vindt er plaats van 14 tot 18 uur. Aansluitend houden de jongeren gezamenlijk een inschrijvingsavond. Zo kunnen ouders de leiders en leidsters van hun kind leren kennen. En er staat spaghetti klaar. Info: ksaflambouwlebbeke@hotmail.com.