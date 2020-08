Korting op de Buzzy Pazz? Die krijgen scholieren voortaan automatisch Nele Dooms

21 augustus 2020

13u49 0 Lebbeke De korting die Lebbeekse scholieren op hun Buzzy Pazz voor verplaatsingen met De Lijn krijgen, wordt voortaan automatisch toegekend. Dat heeft het gemeentebestuur van Lebbeke overeengekomen met de vervoersmaatschappij.

Al een aantal jaren krijgen jongeren tussen 12 en 18 jaar uit Lebbeke een korting van 20 procent op de aankoop van hun Buzzy Pazz van vervoersmaatschappij De Lijn. Lebbeke voerde de tegemoetkoming in omdat de gemeente geen middelbare scholen op het grondgebied heeft en zo veilige verplaatsingen met de bus naar scholen in omliggende gemeenten wil stimuleren. Dit jaar werd de leeftijdsgroep uitgebreid waardoor ook scholieren en studenten tussen 18 en 24 jaar van de regeling gebruik kunnen maken.

Met nog minder dan 2 weken voor de start van het nieuwe schooljaar, is nu ook beslist dat de procedure om van de korting te kunnen genieten eenvoudiger wordt. “Vroeger moest de gemeente eerst een attest afleveren en met dat attest moesten de scholieren dan naar een Lijnwinkel in Aalst, Sint-Niklaas of Gent of zoeken naar de Mobiele Lijnwinkel”, zegt schepen van klimaat Mike Torck (Groen). “Voortaan wordt de korting echter automatisch toegekend bij een online bestelling via de website van De Lijn. Dat zal dus vanaf nu helemaal automatisch gebeuren. Dat is minder werk voor onze gemeentelijke diensten, maar vooral een meer klantvriendelijke dienstverlening voor onze inwoners.”