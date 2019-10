Korpschef moet BIN-project uitwerken Nele Dooms

07 oktober 2019

17u14 0

De korpschef van de lokale politie van Lebbeke-Buggenhout moet het draagvlak van een BIN-project onderzoeken en het initiatief verder uitwerken. Dat heeft burgemeester Raf De Wolf (N-VA) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Gunther Buggenhout (VB) drong er op aan eindelijk werk te maken van een BuurtInformatieNetwerk (BIN) na een reeks inbraken die zich recent in Lebbeke voordeden. “Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie en burgers. Inwoners kunnen dan verdachte personen, handelingen, voertuigen en gedragingen melden aan de politiediensten”, zegt gemeenteraadslid Gunther Buggenhout (VB). “Het nut ervan is al bewezen in politiezones waar al zo’n BIN’s bestaan. Daar daalt het aantal inbraken.” Volgens De Wolf heeft hij al samengezeten met de politie voor de oprichting van een BIN. “Twee Lebbeekse bewoners stelden al de vraag om zo’n BIN te mogen starten”, zegt hij. “Onze korpschef moet dit nu onderzoek en uitwerken, ook voor meer gebieden als daar interesse is. Wel moet gezegd dat het aantal inbraken in onze gemeente niet gestegen is. Het aantal feiten in augustus en september was te vergelijken met dezelfde periode voorbije jaren.”