Kopzorgen voor WiezeWiest: Festiviteit dit jaar geannuleerd, traditionele datum volgend jaar niet mogelijk Nele Dooms

23 april 2020

15u53 1 Lebbeke Ook bij de organisatoren van WiezeWiest! slaat de coronacrisis onverbiddelijk toe. Het feestweekend begin juni wordt geannuleerd. Maar ook voor een datum volgend jaar moet een oplossing gezocht worden.

WiezeWiest vervangt al enkele jaren de vroegere Rita Kermis. Telkens vindt in een grote feesttent op de parking van de Oktoberhallen een uitgebreid programma vol optredens, kinderanimatie en muziek plaats. Dit jaar zou het evenement plaatsvinden op zaterdag 6 en zondag 7 juni. Maar het Lebbeekse schepencollege besliste om, gezien de coronamaatregelen en -richtlijnen, festiviteiten en kermissen niet te laten plaatsvinden.

Net zoals bij vele organisatoren, komt dat ook bij WiezeWiest! hard aan. “Het programma zat al enkele maanden in elkaar, affiches waren gedrukt en talrijke voorbereidingen waren al gemaakt”, zegt Kurt Gunst. “Het is echter de enige juiste beslissing van het schepencollege. We proberen nu alle geboekte bands en artiesten te verplaatsen naar een volgende editie in 2021.”

In 2021 de gebruikelijke datum aanhouden blijkt echter niet evident. “Ook de Ros Beiaardommegang is verplaatst naar volgend jaar en zal plaatsvinden op zondag 30 mei 2021. De volledige parking van de Oktoberhalen is hiervoor afgehuurd. Dat betekent dat wij dan onze feesttent daar niet kunnen plaatsen. Vervolgens hebben wij nog een weekend nodig om de tent op te stellen, zodat WiezeWiest! pas drie weken na Pinksteren zou kunnen. De datum is nu bepaald op zaterdag 12 en zondag 13 juni 2021. Het wordt nog afwachten wat dat gaat geven voor het vastleggen van kermisattracties, want die hebben doorheen het jaar ook elders hun vaste standplaatsen.”