Konkelgoed zegt kleutertjes vaarwel Nele Dooms

03 juli 2019

15u13 0

Basisschool van het GO!-onderwijs Konkelgoed van Lebbeke bezorgde de kleutertjes uit de derde kleuterklas een bijzonder moment. Hun afscheid van de kleuterschool werd extra in de kijker gezet. “Deze flinke jongens en meisjes nemen afscheid van hun kleutertijd en van hun juf Stephanie”, zegt directeur Marleen De Leeuw. “Ze hebben dat heel goed gedaan en zijn klaar voor het eerste leerjaar. Daar zal juf Griet hen op 2 september hartelijk verwelkomen. Omdat dit toch een groot en belangrijk moment is, vonden we het op zijn plaats om deze kindjes eens te vieren.”