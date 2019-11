Konkelgoed maakt werk van klimaatgezonde speelplaats en iedereen mag helpen wilgenhutten bouwen Nele Dooms

27 november 2019

Basisschool Konkelgoed van Lebbeke maakt, samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme, het gemeentebestuur en de provincie Oost-Vlaanderen, momenteel werk van een 'klimaatgezonde speelplaats'.

Dat moet voor natuurlijke speelelementen zorgen, bijvoorbeeld met wilgenhutten. Wie wil, kan komen helpen bij de realisatie daarvan en ondertussen de nodige kennis opdoen om thuis in de eigen tuin of op school een gelijkaardig project op te starten. Op het domein van het Konkelgoed, aan de Centrumstraat, zijn dan ook grote werken aan de gang. Er verrezen al speelheuvels en natuurlijke speelelementen, er werden bloemenmengsels ingezaaid en avontuurlijke hoeken gecreëerd. Nu is het tijd voor de laatste stap: wilgenhutten bouwen. De workshop hierrond vindt plaats op donderdag 5 december. Er zijn drie sessies doorheen de hele dag, tussen 8.30 en 15.30 uur. Iedereen kan komen helpen om met gesnoeide wilgentakken levende hutjes te bouwen. Specialist Dieter Willems van ‘Beleef de Tuin’ zorgt voor de nodige begeleiding. Deelnemen aan de workshop is gratis.