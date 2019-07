Koe sukkelt in gracht, brandweer kan haar snel weer op het droge zetten Koen Baten

10 juli 2019

14u44 6 Lebbeke In de Haagstraat in Lebbeke heeft de brandweer woensdagochtend een koe uit de gracht moeten redden.

Het dier was op een of andere manier in de gracht terechtgekomen en kon er niet zelfstandig meer uit. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse en kreeg ook hulp van een boer. Door middel van een harnas slaagden ze er in het dier er weer uit te trekken. De koe hield geen verwondingen over aan haar duik.