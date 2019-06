Kleuters De Puzzel nemen afscheid in stijl Nele Dooms

27 juni 2019

Diploma’s, een rode loper en de typische zwarte studentenhoedjes die de lucht in gegooid werden. De kleuters van gemeenteschool De Puzzel uit de Opwijksestraat in Lebbeke namen afscheid van hun kleuterjaren. En dat gebeurde in stijl. Daar hoorde ook een gezellige feestje in bijzijn van de ouders bij. “Voor deze kindjes betekent het einde van het schooljaar een definitief einde van de kleuterschool”, zegt juf Liesbeth Moortgat. “Een speciaal afscheidsmoment is dan wel op zijn plaats. We zingen en dansen samen en zetten de kleuters in de kijker. Ze mogen best trots zijn dat ze de kleuterschool tot een goed einde brachten.” Ook voor de kinderen van het zesde leerjaar stond er een proclamatie op het programma. Zij bleven nadien in de klas slapen.