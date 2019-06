Klapsalon op zoek naar vrijwilligers Nele Dooms

26 juni 2019

Het Klapsalon is op zoek naar vrijwilligers. Het initiatief is een praatgroep in de bibliotheek van Lebbeke voor anderstaligen en voor iedereen die Nederlands wil oefenen. Dat gebeurt tijdens een leuke en spontane babbel over dagdagelijkse dingen. Om de werking te kunnen voortzetten, zijn er extra vrijwilligers nodig die vlot Nederlands spreken. Wie graag nieuwe mensen leert kennen, interesse heeft in andere culturen en mee zijn schouders wil zetten onder dit project, is zeker welkom. Het Klapsalon vindt elke eerste woensdagvoormiddag van de maand plaats, van 9 tot 11 uur, en elke derde donderdagavond van de maand, van 19 tot 21 uur. Plaats van afspraak is de bibliotheek aan de Stationsstraat in Lebbeke. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met Ria Peeters van het OCMW van Lebbeke, via 052/46.91.23 of via ria.peeters@lebbeke.be.