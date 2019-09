Klapsalon in bibliotheek voor anderstaligen meteen succes Nele Dooms

25 september 2019

18u37 3 Lebbeke Het nieuwe initiatief ‘Klapsalon’ dat de bibliotheek van Lebbeke, in samenwerking met het OCMW, start om anderstaligen meer vertrouwd te maken met het Nederlands is meteen een groot succes. Een vijftiental vrijwilligers tekent present om met anderstalige inwoners onze taal te oefenen.

“Het Klapsalon is een praatgroep voor anderstaligen en voor iedereen die Nederlands wil oefenen. Dat gebeurt tijdens een leuke en spontane babbel over dagdagelijkse dingen”, legt bibliothecaris An Heirbaut uit. “We willen een gezellige, positieve en veilige sfeer creëren, waar alle deelnemers zich vrij voelen om te spreken en contacten te leggen. Vrijwilligers staan in voor de begeleiding en helpen zo de deelnemers hun Nederlands te verbeteren. Zij kregen een opleiding via het agentschap Integratie en Inburgering.”

Sessies van het Klapsalon vinden elke eerste woensdag en derde donderdag van de maand plaats. De start maakt alvast duidelijk dat het project een succes wordt. Er zijn al deelnemers uit Turks-Koerdistan, Syrië, Congo, Eritrea, Venezuela, Roemenië, Marokko en de Dominicaanse Republiek. Schepen van Integratie Mike Torck (Groen) is enthousiast. “Er is veel interesse van zowel vrijwilligers als anderstaligen en de interactie tussen beide verloopt spontaan en vlot”, zegt hij. “Sommigen deelnemers brengen hun kinderen mee, die ondertussen in de bib lezen in de boekjes of zich amuseren met het verkleedgerief en speelgoed uit de spelotheek.”

Om de anderstaligen te bereiken en warm te maken voor het Klapsalon worden flyers verdeeld via onder andere apotheken, dokters, nachtwinkels en gemeentelijke diensten. “We hebben ook de schooldirecties en de vrijetijdsdiensten van Lebbeke gevraagd om anderstaligen aan te moedigen mee te doen”, zegt Torck.