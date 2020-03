Klaas De Smedt (25) verkozen in nationaal bestuur Jong N-VA Nele Dooms

05 maart 2020

17u15 0

Klaas De Smedt (25) uit Lebbeke is bestuurslid geworden bij het nationale Jong N-VA. Tijdens het tweejaarlijkse ledencongres van de afdeling verkozen de leden een nieuwe voorzitter en een nieuw nationaal dagelijks bestuur. De Smedt werd er verkozen tot voorzitter van de Afdelingsraad. “Dat is de partijraad van Jong N-VA, waar elke afdeling twee vertegenwoordigers mag afvaardigen en waar er over gemeente- en provincie-overstijgende materies wordt gesproken”, zegt hij. De Smedt was al voorzitter van Jong N-VA Lebbeke en Jong N-VA Dender en is momenteel ook voorzitter van N-VA Lebbeke. “De afdelingsraad is de plaats bij uitstek waar onze leden aan standpuntbepaling doen”, zegt hij. “Ik ben zeer verheugd om deze taak op mij te mogen nemen en zal er trachten voor te zorgen dat de afdelingsraad een krachtig orgaan blijft binnen onze jongerenpartij.”