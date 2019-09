Kindjes derde kleuterklas Basisschool Heizijde nemen mezzanine in gebruik Nele Dooms

26 september 2019

De kindjes van de derde kleuterklas van de Vrije Basisschool Heizijde uit Lebbeke hebben voortaan extra ruimte speelplezier. Daarvoor is een mezzanine in het klaslokaal gebouwd. “Het idee komt van een aantal ouders, die plots aan de schoolpoort stonden met een mooi project”, zegt directeur Sofie Rottiers. “Extra ruimte voor de leerlingen is altijd mooi meegenomen, dus was er snel een akkoord om het mezzanine-project te verwezenlijken. Om alles te bekostigen werden sponsors gezocht én gevonden. Een bevriende schrijnwerker ging dan weer met veel plezier aan de slag om de mezzanine te bouwen. Alles is, van begin tot eind, zelf gedaan, met hulp van vrijwilligers.” De kleuters hebben nu een gezellig plekje in hun klas, aangekleed met leuk textiel en kussentjes.