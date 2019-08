Kinderjaarmarkt wordt showbeesteditie Nele Dooms

20 augustus 2019

15u40 1 Lebbeke De jaarmarkt in Denderbelle, tijdens de Kapellestraatkermis, werd dinsdag opnieuw een succes. Hetzelfde geldt bovendien voor de kinderjaarmarkt.

De Belse Madammen, die de Lustige Geburen bijstaan bij de organisatie van de kermis, maakten er een ‘Showbeesteditie’ van. Daarmee lokten ze meer enthousiaste kinderen. “We merkten dat er op de gewone formule van de kinderjaarmarkt misschien een beetje sleet zat”, zegt Els van de Belse Madammen. “Er begonnen minder kinderen op te dagen die hun favoriete diertje een hele voormiddag willen tentoonstellen. Daarom koppelden wij aan de kinderjaarmarkt ook een hobbybeurs. Aan kinderen de keuze of ze pronken met een huisdier of een hobby of talent. En dat lokt een pak meer deelnemers. Vorig jaar probeerden we dit voor het eerst uit en werd het meteen een succes. Ook nu zijn de reacties heel positief.”

Voor de Showbeesteditie werd zelfs de groene loper uitgerold. Daarop konden de kinderen paraderen en ondertussen hun talent tonen of diertje voorstellen.