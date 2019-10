Kinderen swingen in het zwembad dankzij Aquastar & Swim Nele Dooms

28 oktober 2019

14u59 2

Swingen op discomuziek in het zwembad. Dat is een nieuw initiatief waar zwemvereniging Aquastar & Swim van Lebbeke mee oppakt. Ilse Pissens en Ken Moens nemen kleuters en kinderen tot het derde leerjaar mee het water in om vervolgens een stevige workout te starten op discomuziek. Een eerste proefles “Aqua Disco” zit er alvast op en was een groot succes. Heel wat kinderen genoten van het moment. “Met de Aqua Disco hebben we voor de allereerste keer binnen onze vereniging een Aquasport die exclusief voor kinderen bedoeld is”, zegt Ilse Pissens. “Je kan het vergelijken met een mini-disco in vakantieparken als je op reis bent, maar nu dan wel in het water. De kinderen kunnen zich helemaal uitleven op de muziek en amuseren zich goed.” De Aqua Disco vindt plaats op donderdag in het zwembad van Lebbeke, aan de Koning Albertstraat. Geïnteresseerden betalen 65 euro voor tien lessen. Info: www.aquastar.be.