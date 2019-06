Kinderen roefelen in grotemensenwereld Nele Dooms

29 juni 2019

12u39 0

De Jeugddienst van Lebbeke mocht zaterdag een vijftigtal kinderen verwelkomen voor de jaarlijkse Roefeldag. Deze keer vond die niet plaats op de terreinen van de sportcampus aan de Koning Albertstraat, omdat daar een grote atletiekhappening plaatsvond. De kinderen zochten daarom de site van het Administratief Centrum aan de Flor Hofmanslaan op. Daar stonden diverse kraampjes klaar waar de deelnemers workshops konden uitvoeren. “Het is jaarlijkse gewoonte dat we kinderen eens een dag laten proeven van de grotemensenwereld. Dat is Roefel”, zegt Sara Joris van de Jeugddienst. “Ze maken bijvoorbeeld kennis met onder andere brandweer en politie, spelen een dagje journalist en leren alles over EHBO en de ambulance.” Kinderen konden deze keer ook vogelhuisjes maken en borden beschilderen of een nieuwe wereld verkennen aan de hand van Virtual Reality-brillen.