Kinderen en jongeren kunnen hun verhaal kwijt aan Warme William Nele Dooms

16 september 2019

14u45 0 Lebbeke Een grote blauwe beer op een zitbank. Dat is Warme William en hij is in Lebbeke aangekomen. De actie is een onderdeel van het project “Warme Gemeente”, waar Lebbeke aan deelneemt. Dat loopt twee jaar.

“In een Warme Gemeente besteden we extra aandacht aan het mentale welzijn van kinderen en jongeren”, legt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a) uit. Die kinderen en jongeren kunnen de komende tijd hun verhaal, bezorgdheden of bekommernissen kwijt aan Warme William. “Het is één van de initiatieven die we nemen rond het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren”, zegt De Cock. “Zo hebben we aan alle scholen laten weten dat ze de zitbank met Warme William op hun schoolterrein kunnen plaatsen als ze dat willen. Daarnaast willen we in een werkgroep ook een aantal extra acties uitdenken. We hebben ook aan de jeugddienst en de jeugdraad gevraagd om mee te werken.”

Lebbeke wil op deze manier het taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft doorbreken. “Het is erg jammer dat vele mensen ooit in hun leven te maken krijgen met psychische problemen”, zegt De Cock. “Daarom vragen we aan elke inwoner om mee te werken aan de campagne van Warme Gemeente.” Van 1 tot 10 oktober loopt de Week van de Geestelijke Gezondheid. Dan wil Lebbeke onder de slogan #samenveerkrachtig een aantal initiatieven rond mentale gezondheid nemen.