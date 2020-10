Kinderdagverblijf Kwakkeltje schakelt kaboutertjes in om taal te stimuleren Nele Dooms

09 oktober 2020

14u39 0 Lebbeke Geen twee, maar voortaan drie kaboutertjes zal kinderdagverblijf Kwakkeltje inzetten om de taalontwikkeling van de kindjes in de crèche te stimuleren. Marie en Kamiel krijgen gezelschap van Odette. “we vindenhet belaigjr kinderen in een taalrijke omgeving op te laten groeien”, zegt schepen Goedele De Cock (sp.a).

Het kinderdagverblijf Kwakkeltje van het OCMW van Lebbeke en de bibliotheek werken als sinds begint dit jaar nauwer samen om kindjes vertrouwd te maken met taal en boeken. Lebbeke werd in dat verband uitgekozen om deel te nemen aan het pilootproject “inspirerende leesomgevingen in de kinderopvang”. Voorleesplezier staat in de crèche centraal.

Daarvoor namen de voorbije zomer ook kabouters Marie en Kamiel in intrek in de kinderopvang. Zij verwelkomen nu een nieuw, klein kaboutertje Odette. Meter daarvan is An Heirbaut, bibliothecaris. Luc Vermeir, directeur van de gemeente, is peter. “Het kaboutergezin zal heel regelmatig opduiken en gezinnen op de hoogte houden over het reilen en zeilen in de kinderopvang”, zegt schepen De Cock. “Ze zijn er om de kindjes te laten opgroeien in een taalrijke omgeving. Marie kan prachtig zingen en Kamiel is een krak in voorlezen.”

De gemeente zet bewust in op een initiatief als dit. “We vinden het cruciaal om kinderen al van jongsaf in aanraking te laten komen met taalrijke initiatieven”, zegt De Cock. “Een goede taalontwikkeling geeft jonge kinderen een goede basis voor hun latere leven. Hoe meer ze met een taalrijke omgeving in contact komen, hoe verder ze het later kunnen brengen. Taal is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van kinderen.”