Kinderdagverblijf Kwakkeltje en bieb gaan nauwer samenwerken: “Kindjes van zo jong mogelijk zin doen krijgen in boeken en lezen” Nele Dooms

19 februari 2020

15u30 0 Lebbeke Het kinderdagverblijf Kwakkeltje van het OCMW van Lebbeke en de bibliotheek gaan nauwer samenwerken. Beide willen kindjes van zo jong mogelijk vertrouwd maken met boeken. Lebbeke is hiermee uitgekozen om deel te nemen aan het pilootproject “inspirerende leesomgeving in de kinderopvang”.

Lebbeke is al sinds 2010 “Boekstart-gemeente”. De bibliotheek werkt hiervoor samen met Kind&Gezin om ouders en hun kleine kinderen te laten genieten van boeken en hen van jongsaf aan te leren kennismaken met het plezier van lezen en voorlezen. Lebbeke gaat daar nu nog een stap verder in en wil ook in kinderopvang ’t Kwakkeltje, aan de Brusselsesteenweg, het leesplezier meer centraal zetten. Het diende daarvoor een project in en werd samen met elf andere gemeenten uitgekozen als pilootgemeente.

Medewerkers van ‘t Kwakkeltje en personeel van de bibliotheek zullen samen in het kinderdagverblijf een leuke leesomgeving uitbouwen. “Het is voor de ontwikkeling van kinderen uitermate belangrijk dat ze al zo vroeg mogelijk met boekjes in aanraking komen”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (sp.a). “Het laatste Pisaonderzoek toont dat de leesvaardigheid van onze jongeren achteruit gaat. We zijn dan ook heel blij dat we voor dit project geselecteerd zijn. Hopelijk krijgen de kindjes zo de smaak te pakken om later veel te lezen.”

Ook schepen Maria van Keer (CD&V), bevoegd voor bibliotheek, onderstreept het belang van voorlezen. “Leesherinneringen als kind beginnen bij het voorlezen”, zegt ze. “Het laat de kinderen voelen hoe leuk verhalen zijn, het motiveert hen om zelf te lezen, een boek uit te zoeken en ervan te genieten.”

‘t Kwakkeltje krijgt alvast een boekenpakket van 250 euro. Medewerkers krijgen de komende weken ook een gratis vorming en begeleiding.