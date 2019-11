Kersverse ouders planten geboortebos voort aan Nele Dooms

23 november 2019

Zo’n 75 jonge gezinnen verzamelden zaterdag aan de Sasbaan in Wieze om er het geboortebos daar voort aan te planten. De plantactie is een jaarlijkse traditie in Lebbeke voor ouders die het jaar voordien een baby kregen. “Dit perceel werd al in 2016 aangekocht voor de aanplant van een geboortebos”, zegt schepen Goedele Uyttersprot (N-VA). “Er stonden allemaal populieren op. Die maken nu plaats voor streekeigen bomen en struiken, zoals es en eik.” Om er voor te zorgen dat het geboortebos toegankelijk is, loopt er een wandelweg doorheen. Telkens een nieuwe plantactie plaatsvindt, komt er ook een nieuw herdenkingsmonumentje, waarop de naamplaatjes van de kinderen bevestigd worden. Dit jaar is het symbool “een bij”. Eerder waren dat al een eekhoorntje, een Vlaamse gaai, een vos en een rups. Voor het planten van hun boompje konden de ouders rekenen op hulp van leden van de Milieuraad en Natuurpunt. Als beloning krijgen zij ofwel een kamerplantje ofwel een tweede boom mee naar huis.