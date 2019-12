Kerstman op bezoek tussen de marktkramen Nele Dooms

18 december 2019

16u41 2

In Lebbeke zal de Kerstman tijdens deze eindejaarsperiode een bezoek brengen aan de wekelijkse marktdagen. In Denderbelle gebeurt dat op vrijdag 20 december. In Lebbeke-centrum is het bezoek voorzien op zaterdag 21 december. Het gebeuren is een initiatief van de verenigde marktkramers die wekelijks aanwezig zijn met hun kramen op de markt. “De Kerstman zal cadeautjes meebrengen voor klein en groot”, verzekeren zij.