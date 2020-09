Kermis zonder jaarmarkt, maar toch coronaproof vertier in tuin De Fontein Nele Dooms

15 september 2020

20u04 0 Lebbeke De jaarlijkse Septemberkermis in Lebbeke werd niet afgeschaft door de coronacrisis, maar randactiviteiten zoals de jaarmarkt werden wel geannuleerd. En dus waren dinsdag niet zoals gebruikelijk koeien en ander vee te bekijken en was er geen braderie. Maar in de tuin van De Fontein werd toch wat coronaproof animatie voorzien.

Dat op de Grote Plaats foorkramers neerstreken voor de jaarlijkse kermis werd in Lebbeke enthousiast onthaald. Maar daar moesten de Lebbekenaren het ook mee stellen dit jaar. “Tot op het laatste moment hebben we geprobeerd om ook de jaarmarkt toch nog te laten doorgaan, maar we werden toch genoodzaakt dit te annuleren”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “De gezondheid van onze bevolking moeten we nu eenmaal op de eerste plaats laten komen en het was onmogelijk om de jaarmarkt op een veilige manier te organiseren.”

Cultuurdienst en gemeentebestuur hadden eerder al bepaald om het in Lebbeke toch nog te laten nazomeren met een reeks coronaproof avonden. In de tuin van Galerie De Fontein werden vijf live optredens voorzien. Ook de normale dinsdag van jaarmarkt mocht daarbij niet ontbreken. En dus zorgden van in de late namiddag Dirk Van De Velde en Fons Cooreman voor de nodige muziek en “veilige” ambiance. Het publiek kreeg plaats aan tafeltjes, met respect voor de social distancing. Leden van Handbalclub Brabo Denderbelle bemanden de toog. Het gebeuren bracht heel wat liefhebbers op de been.

Een volgende Fonteinavond is voorzien aanstaande vrijdag 18 september. Dan brengt comedian Han Solo zijn voorstelling In quarantaine. Incar Dansspektakel staat achter de tap. Om te eindigen zorgen op vrijdag 25 september Bollaerts & Melaerts voor muziek. Aan de toog is het de beurt aan het Bouwfonds KSA Lebbeke. Deze avonden starten om 20 uur.