Kermis in september mag, burgemeester boos over gebrek aan perspectief voor feestzalen Nele Dooms

21 augustus 2020

10u12 1 Lebbeke De jaarlijkse Septemberkermis in Lebbeke mag doorgaan. Dat heeft burgemeester Raf De Wolf (N-VA) zopas bekend gemaakt. Ondertussen stelt hij zich luidop vragen over het gebrek aan perspectief dat uitbaters van feestzalen geboden krijgen.

“Ik heb sinds de nationale veiligheidsraad nieuwe maatregelen bekend maakte, al een massa vragen van trouwers, ouders van communicantjes en andere gekregen of in september hun feest zou kunnen plaatsvinden”, zegt De Wolf. “Ik moet hen jammer genoeg het antwoord schuldig blijven. De versoepeling in de cultuur- en evenementensector is welgekomen, maar de nieuwe maatregels zullen voor vele organisatoren jammer genoeg ontoereikend zijn. En jammer genoeg moet ik samen met velen vaststellen dat er geen perspectief wordt geboden op dit vlak. Onze gemeente telt niet minder dan vijf erkende feestzalen die stilaan radeloos worden.”

“Deze ondernemers zijn voorbereid om alles in goede banen te leiden en de maatregelen strikt op te volgen, maar ze blijven opnieuw met lege handen achter”, zegt De Wolf. “Als beslist wordt dat rouwmaaltijden tot 50 personen wel mogelijk zijn, dan moet men ook vertrouwen hebben in de feestzaalverantwoordelijken, die vast en zeker garant zal staan voor een veilig verloop van een trouwfeest of communiefeestje. Ik zal mijn ongenoegen over de gang van zaken zeker overmaken aan de hogere instanties.”

Positief nieuws is alvast dat de jaarlijkse Septemberkermis in het centrum van Lebbeke zeker zal doorgaan. Het schepencollege heeft daarvoor fiat gegeven. De kermis is gepland van 11 tot 15 september. “Het zal wel zonder de traditionele voddenworp en de jaarmarkt zijn”, zegt De Wolf. “Samen met onze cultuurdienst zijn we wel bezig om de maand september toch nog enigszins aantrekkelijk te maken door enkele kleinschalige optredens aan te bieden in de tuin van Galerie de Fontein.”