Kerkplein Lange Minnestraat afgesloten Nele Dooms

21 mei 2019

16u28 4

Het plein voor de H.Kruis-kerk in de Lange Minnestraat in Lebbek zal op zaterdag 25 mei afgesloten worden voor het verkeer. Aanleiding is het schoolfeest van de vrije basisschool De Minnestraal, die naast de kerk gevestigd is. Het plein zal verkeersvrij zijn tussen 12 en 22 uur. Bestuurders moeten omrijden. Er is een wegomlegging voorzien via de Binnenstraat, het Meysveld en de Rozenstraat.