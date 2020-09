Kerk van Heizijde geschrapt als jachtgebied Nele Dooms

12 september 2020

17u24 1 Lebbeke Voortaan mag er niet meer gejaagd worden rond de kerk van Heizijde in Lebbeke. Het gebied is geschrapt als jachtgebied.

De percelen met daarop het kerkgebouw van Heizijde, het Heidehof en de parking stonden sinds oudsher ingekleurd als jachtgebied. Omdat de situatie allesbehalve logisch was, startte het Lebbeekse schepencollege een procedure om deze percelen uit de jachtplannen te halen. De bevoegde diensten van de gouverneur van Oost-Vlaanderen bevestigden zopas dat de uitkleuring wel degelijk gebeurd is. Daardoor kan er nu zeker niet meer gejaagd worden.

Schepen van stedenbouw en klimaat Mike Torck (Groen) is tevreden. “Dat deze zone jachtgebied was, is niet in overeenstemming met de toekomstplannen die we hebben voor de site”, zegt hij. “Na afbraak van het kerkgebouw willen we hier een park voor de buurt inrichten waar jong en oud kunnen vertoeven. Om conflicten tussen jagers en wandelaars of spelende kinderen te vermijden, hebben we daarom de percelen laten uitkleuren als jachtgebied.”