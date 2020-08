Kasteel van Lebbeke zoekt heil in zomerbar Apero Sjatoo: “Met heel veel goesting, maar toch vooral snakken naar heropstart feesten” Nele Dooms

16 augustus 2020

12u12 0 Lebbeke Een feeërieke setting, lounge, cocktails en fingerfood. Lebbeke is met Apero Sjatoo een zomerbar rijker. Plaats van het gebeuren? Kasteel van Lebbeke. Met het nieuwe initiatief proberen de uitbaters te redden wat er te redden valt, want het Kasteel moet het vooral hebben van trouw- en andere feesten en die zijn door de coronacrisis niet mogelijk. “We krijgen het niet over ons hart onze accommodatie nog langer leeg te laten staan”, zegt Karolin De Proft. “Maar we hopen vooral dat snel weer feesten mogen.”

Een feestzaal zonder feesten. Karolin De Proft had het nooit kunnen denken toen ze twee jaar geleden het Kasteel van Lebbeke nieuw leven inblies, nadat het meer dan anderhalf jaar leeg stond. De uitbaters namen een vliegende start met tal van trouwfeesten in het romantisch kader van het kasteel met bijhorende prachtige tuin en één keer per maand op zondag een brunch. Maar de coronacrisis deed in maart alles stilvallen.

“Het werd plots heel stil in ons kasteel”, zegt Karolin. “Ik noem het ‘een complete ramp’ wat ons overkomt. En ik zit vooral in met de trouwers die hun mooiste dag van hun leven in het water zien vallen. Ik heb koppeltjes wenend aan de lijn gehad... Met enige versoepeling van de regels hadden we in augustus toch elf trouwfeesten, van koppels die het zagen zitten met een maximum van honderd personen te feesten en zonder dansen. Maar dan kwam er weer een verstrenging, dus die feesten gaan alweer niet door. En wat zal september brengen? Niemand die het weet.”

Bij het Kasteel van Lebbeke probeerden ze zo lang mogelijk te overbruggen, maar daar komt nu verandering in. “Eerlijk, het water staat aan de lippen”, zegt De Proft. “Het kasteel is een groot gebouw en onderhoudskosten lopen door, zonder dat er inkomsten tegenover staan. We hebben een kleine buffer, maar die raakt op. De omliggende restaurants willen we geen concurrentie aandoen en dus deden we bijvoorbeeld slechts take away in de beginperiode van de lockdown, tot de resto’s weer open mochten. Nu starten we een zomerbar, maar ook hier zonder bedoeling anderen te beconcurreren. Maar we moeten iets doen om hier te redden wat te redden valt.”

Voor de zomerbar Aperoo Sjatoo staan in de grote tuin van het Kasteel van Lebbeke romantische witte tafels en stoelen, aangevuld met een lounge. Op donderdag, zaterdag en zondag kunnen bezoekers er cocktails en andere drankjes krijgen, al dan niet in combinatie met wat fingerfood. Op vrijdag serveert het Kasteel van Lebbeke een zomerdiner. En één keer per maand kunnen liefhebbers op zondag genieten van een brunch. De Proft laat ook elke keer een foodtruck aanrukken en DJ’s zorgen voor wat extra sfeer. De opening is alvast een voltreffer. “Mensen kunnen vooraf reserveren en daarmee waren de eerste avond alle plaatsen meteen ingenomen. Wie zo nog langskwam, moesten we spijtig genoeg terugsturen”, zegt De Proft. “Het is het bewijs dat hier wel degelijk een publiek voor is in Lebbeke en dat doet ons plezier. Als dit zo blijft aanslaan, gaan we hier ook in het najaar mee door. We hebben immers ook binnen plaats genoeg om de loungesetting daar een plaats te geven als het weer minder wordt.”

De Proft start de zomerbar met heel veel goesting. “Maar we tellen ondertussen toch vooral af naar het moment dat weer feesten toegelaten zijn”, zegt ze. “De huidige regeling van de regering stuit op veel onbegrip. Een feestzaal mag niet, maar in een restaurant mogen tal van mensen gaan samen zitten. We hopen gewoon dat ook wij een kans krijgen zoals de horeca die kreeg, en liever vandaag dan morgen.”

Wie wil reserveren voor Apero Sjatoo kan dat telefonisch op 0479/58.59.64 of via mail info@kasteelvanlebbeke.be. Het Kasteel van Lebbeke bevindt zich aan de Flor Hofmanslaan in Lebbeke.