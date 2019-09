Kapellekensbaan krijgt nieuw wegdek Nele Dooms

22 september 2019

14u01 0

De Kapellekensbaan in Lebbeke krijgt een nieuw wegdek. Een aannemer gaat er aan de slag om asfalteringswerken uit te voeren. Eerst zal het huidige wegdek afgefreesd worden. Vervolgens zorgen werklui voor een nieuwe toplaag in asfalt. De werken zullen duren van maandag 30 september tot woensdag 9 oktober. De Kapellekensbaan wordt dan afgesloten voor alle verkeer. Chauffeurs moeten omrijden via de Stationsstraat, de Lindelaan en de Dendermondsesteenweg.