Kapellekensbaan is voortaan fietsstraat, ook voorrangsregeling vanuit Beukenstraat wordt bekeken Nele Dooms

31 oktober 2019

Lebbeke is, na de Olmendreef in Wieze, nog een fietsstraat rijker. Het gaat om de Kapellekensbaan. Die kreeg recent een nieuwe laag asfalt en belijning. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om de straat om te vormen tot een fietsstraat. Het is de eerste straat in Lebbeke-centrum die deze functie krijgt. “In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang op alle andere verkeer”, legt schepen van mobiliteit Jan Vanderstraeten (CD&V) uit. “Chauffeurs moeten er achter blijven rijden.” Om voor nog meer verkeersveiligheid te zorgen, wil het schepencollege ook bekijken om de voorrang vanuit de Beukenstraat naar de Kapellekensbaan af te schaffen. In Lebbeke komen in de toekomst nog meer fietsstraten, vijftien in totaal. Onder andere ook de Poststraat en de Oudebaan volgen nog. “Het gemeentebestuur wil de fietser centraal zetten in haar mobiliteitsbeleid”, zegt Vanderstraeten. “Fietsstraten vormen daarvan een essentieel onderdeel. Door de infrastructuur stap per stap aan te passen hopen we meer inwoners op de fiets te krijgen en het autoverkeer terug te dringen.”