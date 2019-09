Jubilarissen krijgen ontvangst in gemeentehuis Nele Dooms

09 september 2019

15u03 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke bood de jubilarissen van de voorbije maanden een feestelijke ontvangst aan in het gemeentehuis aan de Grote Plaats in Lebbeke. Dat is traditie in de gemeente. Deze keer waren de koppels die tussen midden juli en eind september een huwelijksverjaardag vierden, welkom. Het ging om echtparen die getrouwd zijn in 1954, 1959 en 1969. Zij werden in de bloemetjes gezet en tijdens een gezellige receptie werd er getoost op het huwelijksgeluk.