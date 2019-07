Jubilarissen krijgen felicitaties in gemeentehuis Nele Dooms

03 juli 2019

13u32 0

Het gemeentebestuur van Lebbeke zorgde voor een feestelijke ontvangst van alle echtparen uit de gemeente die een jubileum vieren. De jubilarissen uit de maanden mei, juni en eerste helft juli waren welkom. Ze werden in de bloemetjes gezet voor hun gouden, diamanten of briljanten huwelijksverjaardag. Alle echtparen krijgen een geschenkje tijdens een gezellige receptie in de raadszaal van het gemeentehuis.