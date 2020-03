Jubilarissen krijgen feestelijke ontvangst in gemeentehuis Nele Dooms

12 maart 2020

11u01 2

Het gemeentebestuur van Lebbeke organiseerde een feestelijke ontvangst voor alle koppels uit Lebbeke die voorbije maanden een jubileum vierden. Zij waren welkom in het gemeentehuis voor een hapje en een drankje. Het is traditie in de gemeente om op regelmatige tijdstippen inwoners die een gouden of diamanten huwelijksjubileum op de teller hebben, uit te nodigen.