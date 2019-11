Jubilarissen gevierd in gemeentehuis Nele Dooms

26 november 2019

Het gemeentebestuur van Lebbeke nodigde alle echtparen die in oktober, november en december hun huwelijksjubileum vieren uit in het gemeentehuis. De ontvangst van jubilarissen is dan ook een traditie in de gemeente. De koppels worden dan in de bloemetjes gezet voor hun gouden of diamanten jubileum. Daar hoort steevast een gezellige receptie bij, waarbij geklonken wordt op zoveel jaren huwelijksgeluk.