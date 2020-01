Jongeren voor rechter na amok met conducteur op trein: “Wat een ongelooflijk irritant gedrag en een gevaar voor treinreizigers” Nele Dooms

27 januari 2020

16u59 2 Lebbeke De Dendermondse rechter had maandag de jongeren voor zich staan die flink wat amok maakten op een trein in Lebbeke. Ze sloegen de conducteur en slaagden er zelfs in die haar sleutel te bemachtigen om de trein te manipuleren. Er hangen de beklaagden straffen tot 24 maanden cel boven het hoofd. “Wat een ongelooflijk irritant gedrag en een gevaar voor de treinreizigers”, haalde de rechter uit.

Met vijf moesten ze maandag terecht staan, maar daarvan waren maar twee beklaagden aanwezig om zich te verantwoorden. Allemaal zijn ze betrokken bij de heisa die ze in een wagon op een trein tussen Brussel en Dendermonde, ter hoogte van Lebbeke, veroorzaakten. De jongeren werden er aangesproken door de conducteur omdat een geldig vervoersbewijs ontbrak. Daarop begonnen ze lastig te doen.

De situatie liep volledig uit de hand. Na het bevel van de leider van de groep ‘sla ze’, kreeg de conducteur flinke klappen. De jongeren namen bovendien haar sleutel af, waarmee ze de trein konden manipuleren. Tijdens de hele schermutseling hield één van de beklaagden permanent de wacht.”

Christofere S. probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij niet had gewild dat de conducteur slagen kreeg. “Ik wilde ook het treinverkeer niet belemmeren”, zei hij. Volgens zijn advocaat is S. ‘naïef’. “Daar bovenop had hij op dat ogenblik ook geen nuttige dagbesteding en heeft zich daardoor laten verleiden tot foutief gedrag”, klonk het. “Hij heeft zijn lesje nu wel geleerd.”

S. stond niet alleen terecht voor deze feiten, maar ook voor het bezit van een keukenmes als wapen en winkeldiefstallen van kledij in de H&M, Decathlon en Nike. Een deel van die gestolen kledij had hij aan bij zijn arrestatie. Medebeklaagde Julson M. drukte zijn ‘spijt’ uit. “Ik heb niet geslagen, ik was er alleen maar bij. Ik had mezelf niet onder controle door alcoholgebruik”, zei die.

De rechter gaf nu al aan dat ze zwaar tilt aan de feiten. “Ik vind dat jullie met maar een povere uitleg komen voor zo’n ongelooflijk irritant gedrag”, liet ze zich ontvallen. “Jullie waren een waar gevaar voor de treinreizigers. Dit had evengoed een ramp kunnen veroorzaken.” Vonnis velt de rechtbank op 17 februari.