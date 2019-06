Jonge transgender verkracht en aangerand door lief van oma: dader krijgt 4 jaar cel Nele Dooms

18 juni 2019

20u40 0 Lebbeke Een 55-jarige man uit Lebbeke is door de Dendermondse rechter veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf wegens aanranding en verkrachting van de kleindochter van zijn vriendin. De feiten gebeurden tijdens oudejaarsnacht 2014 in zijn eigen appartement. Het meisje, dat toen nog een jongensnaam droeg, was op dat ogenblik nog minderjarig.

Het slachtoffer stapte in 2017 naar de politie om klacht in te dienen tegen P., wegens feiten die hij twee jaar eerder pleegde. Het meisje vertelde dat ze in de flat van P. in Lebbeke anaal verkracht was. Het meisje was toen nog een jongen.

De openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten. “Als transgender lag het slachtoffer allicht nog niet genoeg met zichzelf en haar seksualiteit in de knoop, dat deze man haar ook nog eens moest aanranden”, zei procureur Ann Soenens. “En dat hij dan nog beweert dat het slachtoffer er zelf om vroeg, tart alle verbeelding. Welke minderjarige zou in hemelsnaam staan springen om met zijn stiefbompa seks te hebben?!”

De man is niet alleen schuldig aan verkrachting, maar ook van aanranding van de eerbaarheid op de minderjarige. Tussen haar 16 en 18 jaar zou hij haar immers meermaals ongepast aangeraakt hebben aan de borsten en de billen. P. zelf blijft erbij dat de seksuele betrekkingen er enkel waren met toestemming van het meisje. “Ze belde me die bewuste nacht zelf op om haar te komen halen, omdat ze niet naar huis wilde”, vertelde hij aan de rechter. “Van het één kwam het ander. Het is maar één keer gebeurd. Dat ze dit niet wilde, is gewoon woord tegen woord.” Hij gaf tijdens zijn proces ook toe dat hij het meisje had voorgesteld om een trio samen met haar mama te doen.

P. is geen onbekende voor het gerecht. Hij heeft al een strafblad met verschillende veroordelingen wegens zedenfeiten op minderjarigen. De man nam op het ogenblik van de feiten overigens medicatie tegen een te hoog libido. “Dat haalde dan blijkbaar toch niet veel uit”, merkte de openbaar aanklager op. P. zou naar eigen zeggen al een intensieve therapie gevolgd hebben voor zijn problematiek. De man werd nu door de rechter ook nog eens voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.