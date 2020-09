Joeri Stallaert geeft zijn carrière een nieuwe wending Erik Vandeweyer

17 september 2020

10u37 0 Lebbeke Joeri Stallaert (29) is het winnen niet verleerd. Deze week was hij nog de snelste in Nieuwkerken-Waas. Toch zal de Lebbekenaar in de toekomst wellicht minder grote wedstrijden voor zijn rekening nemen. Stallaert is opnieuw de schoolboeken ingedoken en volgt een bachelor Frans en economie. Leerlingen, houd u vast! Meester Joeri komt er weldra aan.

Hoewel hij nog een contract had bij het Oostenrijkse Vorarlberg tot en met 2021, heeft Joeri Stallaert er bewust voor gekozen om andere wegen in te slaan. “Ik volg inderdaad een driejarige dagopleiding in Sint-Niklaas om leraar te worden. De keuze voor Frans en economie is niet toevallig. Talen kan je overal gebruiken. Economie omvat fiscaliteit en boekhouden. Met die zaken kan je veel geld besparen (lacht). Het klopt dat de meeste medestudenten meer dan tien jaar jonger zijn, maar ze zien me nog niet als hun opa. De coronacrisis heeft me aan het denken gezet. Doordat ik bij een Oostenrijkse ploeg zat, kon ik niet bij mijn ploegmakkers zijn. Alleen zijn is niet meteen mijn ding. Vorarlberg had de koersen in de Benelux immers geannuleerd.”

Goede contacten

In welke mate kon Joeri Stallaert weg bij zijn werkgever? “Ik heb altijd een goed contact gehad met de ploegleiding van Vorarlberg. Die mensen zijn altijd zeer vriendelijk geweest naar mij toe. Indien de lerarenopleiding om de een of andere reden toch niet zou doorgaan, mag ik trouwens nog altijd terugkeren naar mijn oude ploeg. Alles gebeurde dus in onderling overleg. Uiteraard zal mijn carrièrewending gevolgen hebben voor het wielrennen. Ik besef dat lange duurtrainingen een pak moeilijk worden om in te plannen. Grote profkoersen zullen ingeruild worden voor leuke kermiskoersen bij de elites zonder contract.”

Korte termijn

De komende dagen wil Joeri Stallaert zijn uitstekende conditie verder laten zien. “Zeker midweek zal ik mijn wedstrijden moeten uitkiezen in functie van mijn lessenrooster. Volgend weekend start ik zeker in Munte. Op het einde van de maand is er de Omloop van de Braakman in Zeeland. Dat is nog een mooie koers in mijn agenda.”