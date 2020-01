Jeugdwerking voetbalclub FC Lebbeke behaalt IP-label en gaat interprovinciaal Nele Dooms

29 januari 2020

14u23 1 Lebbeke Voetbalclub FC Lebbeke heeft met haar jeugdwerking het IP-label behaald. Daardoor kan de club het volgende seizoen 2020-2021 interprovinciaal gaan met de jeugdcompetitie.

FC Lebbeke liet het voorbije najaar een interprovinciale audit van zijn jeugdwerking afnemen. Wat volgde was een mooie beoordeling: drie sterren. Volgens voorzitter René Mergan is dat het resultaat van inspanningen die de voorbije jaren geleverd werden.

“Na de samensmelting in 2016 van beide Lebbeekse voetbalclubs tot FC Lebbeke, ontstond ook een heel nieuwe structuur én jeugdproject”, zegt Mergan. “Dat gebeurde onder de sportieve leiding van Jan Van Den Meersch en het adviserend oog van Geert De Vlieger. Samen met de jeugdcoördinatoren en jeugdtrainers staan ze in voor de sportieve opleiding van de meer dan 300 jeugdspelers. Ondertussen investeerde de club ook in de opleiding van de jeugdtrainers. De gemeente op zijn beurt ondersteunde het jeugdproject door de aanleg van kunstgrasvelden en het complex Konkelgoed als trainingscentrum.”

De inspanningen leidden in 2017 al tot het behalen van het provinciaal label. “Door een doorgedreven jeugdwerking behalen we nu in 2020 het interprovinciaal label”, zegt Mergan. “Dat is een dikke pluim voor iedereen die hieraan meegeholpen heeft. We kunnen niet wachten om deel te nemen aan de interprovinciale jeugdcompetitie.”

Ondertussen blijft FC Lebbeke zich ook inzetten als familiale club en zal waar mogelijk ook nog steeds het gewestelijk voetbal aanbieden. “Zo kunnen alle kinderen die willen voetballen aan bod komen”, klinkt het. “Wij willen met onze jeugdwerking alleszins steeds verder evolueren en zoeken zowel jeugdspelers als jeugdtrainers en medewerkers die in dit jeugdproject geloven.”