Jeugdverenigingen kunnen op financiële steun voor zomerkampen rekenen Nele Dooms

03 augustus 2020

17u48 0 Lebbeke De jeugdverenigingen in Lebbeke die deze vakantie een zomerkamp hebben, kunnen daarvoor op financiële steun van het gemeentebestuur rekenen. De subsidie is bepaald op 10 euro per kind of leiding die mee gaat op kamp.

Lebbeke telt in totaal negen jeugdbewegingen. Het gaat om KSA Flambouw Lebbeke, KSA Heizijde, Chiro Heilig Kruis, Chiro Sonneveld, Chiro Krikojo, Chiro Tiboe Wieze, KSA Sint-Martinus Denderbelle, KSA Roodkapjes Denderbelle en Scouts en gidsen. Allemaal samen zorgen ze er voor dat er zo’n negenhonderd kinderen en jongeren tijdens de zomervakantie op kamp kunnen gaan.

“Zo’n zomerkamp brengt elke keer een hele voorbereiding met zich mee”, zegt schepen van jeugd Goedele Uyttersprot (N-VA). “Omwille van de coronacrisis is dat nu nóg meer dan anders het geval. Er zijn een heleboel verplichte jeugdwerkregels voor kampen waaraan de jeugdbewegingen zich verplicht moeten houden. De maatregelen omtrent Covid-19 vragen heel wat inspanningen en bijkomende kosten van de verenigingen. Daarom willen we extra ondersteuning geven.”

De gemeente voorziet 10 euro per deelnemend lid en leider of leidster. Het bedrag wordt aan de jeugdbeweging rechtstreeks betaald op basis van het deelnemersaantal. “Zo hopen we de verliezen aan inkomsten in het voorjaar een beetje te compenseren en de jongeren in het jeugdwerk een hart onder de riem te steken”, zegt Uyttersprot.

De steunmaatregel wordt begroot op zo’n 9.000 euro.