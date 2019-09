Jean-Marie Pfaff verwelkomt schoonzoon: ook Sam Gooris zal afzakken naar Wieze Oktoberfeesten Nele Dooms

11 september 2019

11u19 0 Lebbeke Jean-Marie Pfaff bevestigde eerder al zijn komst naar de Oktoberfeesten in Wieze en nam er zelfs al een song met bijhorende clip voor op, maar ook schoonzoon Sam Gooris zal in het najaar afzakken naar de Oktoberhallen. Het is de eerste keer dat beide op de affiche van eenzelfde evenement staan.

Met artiesten als Dennie Christian, Yves Segers, Danny Fabry, Die Verdammte Spielerei, AlpenFever, Aalsterse Gilles, Eveline Cannoot, Die DJ’s Aus den Bergen, Johan Veugelers én Jean-Marie Pfaff belooft het nu al een serieus feest te worden tijdens de volgende Wieze Oktoberfeesten. Die werden vorig jaar, na een pauze van ruim dertig jaar weer nieuw leven in geblazen. Met succes. Voor nog extra ambiance dit jaar zal Sam Gooris zijn basketbottinekes aantrekken voor een extra optreden.

Ambassadeur van de Oktoberfeesten Jean -Marie Pfaff brengt dus zijn schoonzoon, en gerenommeerd feestbeest, mee. Een duet tussen schoonvader en schoonzoon staat niet op het programma, maar het is wel de eerste keer dat Sam en Jean-Marie op eenzelfde event op het podium zullen staan. “Als ik mijn schoonvader mag geloven, kunnen ze in Wieze een stevig feestje bouwen”, zegt Gooris. “Ik kijk er naar uit daar deel van uit te maken. Zo kan ik aan den lijve de unieke sfeer van de Wieze Oktoberfeesten ontdekken. Bedoeling is de Oktoberhallen in vuur en vlam te zetten.”

De Wieze Oktoberfeesten 2019 vinden plaats op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober 2019 in de Oktoberhallen van Wieze. Tickets en info: www.wiezeoktoberfeesten.be.