Jan Smit pas op 10 april 2021 in Oktoberhallen Nele Dooms

11 mei 2020

De coronacrisis zorgt er ook voor dat het concert van Jan Smit in de Oktoberhallen in Wieze nog maar eens verplaatst moet worden. Het optreden verhuist naar 10 april volgend jaar.

Het concert van zanger Jan Smit in de Oktoberhallen van Wieze zou normaal in november al plaatsgevonden hebben. Maar de artiest was toen zijn stem kwijt, zodat het concert, dat deel uitmaakt van een tournee met live band, op het laatste nippertje geannuleerd moest worden. Het optreden in Wieze zou een primeur in Vlaanderen geweest zijn. Maar voor organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events uit Denderhoutem zat er niet anders op dan het concert te verplaatsen. Een nieuwe datum werd geprikt voor 1 maart. De verwachte tweeduizend bezoekers werden in allerijl verwittigd. Maar ook voor deze datum sloeg het noodlot toe, want Jan Smit besliste zijn agenda leeg te maken tot aan het Eurovisie Songfestival, omdat zijn lichaam te vermoeid was. Opnieuw werd een nieuwe datum geprikt: 21 juni.

Maar nu steekt de coronacrisis een stokje voor de gewijzigde concertdatum. “Nu Jan lichamelijk zelf beter was en hij op 21 juni het beste van zichzelf ging geven, strooit het coronavirus roet in het eten”, zegt organisator Jeroen Wiggeleer. “Het is niet te geloven dat wij drie keer zo’n pech hebben. Maar wij geven niet op. Het optreden van Jan Smit zal doorgaan in Wieze, zij het op nog maar eens een latere datum.”

Een nieuwe concertdatum is vastgelegd op zondag 10 april 2021. De avond start om 19.15 uur, met in het voorprogramma Johan Veugelers. “Ik hoop dat alle mensen hiervoor nogmaals begrip kunnen opbrengen”, zegt Wiggeleer.

Info: www.jeroenevents.be.